針對國內疫情逐漸升溫，台中市政府15日上午舉辦「COVID-19疫情嚴峻兵棋推演會議」，突然收到中央宣布雙北升級三級警戒，市長盧秀燕當場宣布，全員留在現場閉門會議；一度傳出台中有確診者，唯疾管署中部疫情指揮官黃高彬強調，目前台中只有確診者足跡，未有設籍台中的確診者。

全國本土案例激增，台中市15日召集市府一級主管、防疫中心代表、以及軍方民防等單位，就疫情各階段狀況三階段演練，包括管制整備期、管制執行期、管制復原期，模擬各種狀況與因應SOP，模擬結束後盧秀燕呼籲，大家要勇敢、忠誠的面對疫情變化。

唯推演結束後，中央流來單日新增180例本土個案，盧秀燕要求與會的各局室代表留在原地，閉門會議，一度傳出台中市也有確診者，對此台中市衛生局強調，一切由中央流行疫情指揮中心公布，而與會的黃高彬強調，目前台中只有確診者足跡，未有設籍台中的確診者。

他解釋14日深夜台中市東海商圈、七期百貨周遭出現化學兵沿街消毒，是因為疫調出現有其他縣市確診者足跡，目前台中市沒有本土確診者。

(中時 )