南投縣警方今天結合衛政等單位，實施戶外防疫宣導，加強民眾防疫觀念，減少群聚感染風險。（警方提供）

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

因應新冠肺炎疫情升溫，社區傳播風險升高。南投縣政府警察局長呂新財15日指示各分局，落實執行相關防疫措施，嚴守社區防線；中興警分局長黃念生要求各單位，依照中央流行疫情指揮中心實施相關限制措施，避免出入人多擁擠的場所、高感染傳播風險場域。

黃念生指出，民眾進出駐地須依規定全程佩戴口罩、量體溫及落實實名制規定，同時所有集會活動，亦需落實確保民眾維持社交距離及全程佩戴口罩／使用隔板，並落實「實名制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

警方表示，為避免人潮聚集處所成為防疫破口，中興分局15日結合衛政單位，在轄內第一（三）市場、消費合作社及兒童公園，實施戶外防疫宣導，向現場攤商及民眾宣導正確佩戴口罩、勤洗手及室內保持1.5公尺、室外保持1公尺以上安全「社交距離」之防疫措施，加強民眾防疫觀念，減少群聚感染風險。

分局長黃念生強調，「萬事莫如防疫急，只有超前部署，才能應付疫情和治安最嚴峻的考驗」，並要求各單位主管，務必要將員警身體健康和值勤安全列為首要重點，並兼顧民眾安全、健康，做好各項防疫和治安工作。

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(中時 )