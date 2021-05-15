個性樂觀老實的人通常人緣都不錯，懂得廣結善緣，自然會有貴人相隨，搜狐網命理專欄點名，生肖狗、豬以及兔的人天生福報深厚，不僅機遇良多，橫財運也很好，未來事業將會飛黃騰達，一輩子不愁財富。

▍1. 生肖狗

狗年出生的人忠厚老實，他們廣結善緣，朋友特別多，這一輩子注定有貴人相隨。在財運方面，屬狗人是數一數二的男貴女富代表，橫財運接連不斷，靠著正是貴人的幫助，遇事總能逢凶化吉，運氣好機遇多，發財的機會更會一次一次到來。

▍2. 生肖豬

豬年出生的人天生福報深厚，不僅聰明有智慧，頭腦轉得很快，在賺錢方面更是非常有本事，他們生財有道，八方來財，懂得奮發圖強，在貴人的指點下，會有一大波橫財運到來，未來事業飛黃騰達，一輩子不愁財富。

▍3. 生肖兔

兔年出生的人一生正能量充足，好運相隨，會有貴人相助，尤其屬兔人個性十分樂觀，很願意結交朋友，加上待人真誠和藹，因此他們貴人運總是很好，橫財運也是一次接一次，在廣結善緣之下，財氣充足，未來財富唾手可得，絕對可以享受到榮華富貴。

(中時新聞網)