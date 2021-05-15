想談一場刻骨銘心的愛情，就要有不怕受傷的勇氣！搜狐網命理專欄點名，水瓶座、射手座、雙子座、天秤座及金牛座的女性愛得最瀟灑，在面對感情問題時，她們善於運用智慧去化解，即使無法與另一半走到最後，她們能下定決心果斷分手。

▍第五名 水瓶女

在談戀愛時，水瓶女的情緒容易受到另一半的言行影響，常常會因此產生負面想法。不過水瓶座的優點在於，她們很懂得理性思考，會客觀分析談戀愛會遇到的各種狀況，也知道該如何正確應對，因此即使遭遇問題，也能靠著自己的智慧化解。

▍第四名 射手女

射手座的女性比較不拘小節，即使覺得男方有什麼可疑之處，很也容易淡忘掉，例如：回訊息很不積極，或者跟其他異性相約等，就連真的被劈腿，即使當下心裡很受傷，但她們也能快速轉換心情，拋棄掉不值得的渣男，迎接下一段戀情到來。

▍第三名 雙子女

雙子座的女性不會把生活重心全部寄託在愛情上面，因此對於情場發生的事，她們總是能夠淡然看待，即使有意外發生，她們都能冷靜設想各種可能的狀況，因此不容易陷入焦慮，甚至在男方突然取消約會時，她們也能立刻轉換模式，找到另一件事情去填補突然空下來的時間。

▍第二名 天秤女

天秤座的女性不容易想太多，也就不會因為多慮而產生誤解的想法。假設男方長時間沒聯繫她們，天秤女也會認為「應該是在忙些什麼吧」，不會多加揣測，讓自己迴避了可能的傷害。

▍第一名 金牛女

金牛座的女性在遇到挫折時，會從各方進行檢討，並且以強大行動力去改善。面對愛情，她們會照著心中的計劃與另一半一起前進，而發現不如預期順利時，也能快速切換模式，就算雙方發現不適合，沒能走到最後，她們能下定決心果斷分手，愛得十分瀟灑。

(中時新聞網)