就算15日上午緊急宣布雙北地區進入第三級防疫管制，晚上7點在彰化體育館舉行的PLG總冠軍賽G4，經由聯盟官方宣告仍然照樣封館舉行，只是接下來原訂在台北和平館舉行的總冠軍賽G5到G7，恐怕已經不太可能原地舉行，聯盟選擇續留彰化打完的機率很高。

只是目前台北富邦勇士在總冠軍賽取得2勝1敗領先優勢，面對僅剩希克斯一名洋將苦撐(因為塔克與杰倫兩名洋將已經先後離台返美)的台新夢想家，恐怕拿到總冠軍只是時間長短問題，看來PLG仍然很想把這個系列戰打完，就算目前台灣疫情已經越來越嚴重。

畢竟富邦勇士與夢想家兩支球隊上季打東南亞職籃(ABL)，也因新冠疫情提前宣告賽季結束，就連季後賽都沒打成，如今看來除非中央防疫中心特別提及，或是彰化地區疫情繼續擴散，PLG總冠軍賽在彰化體育館打完的可能性越來越高，但就算封館，仍具一定風險。

(中時 )