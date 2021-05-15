因應疫情升高，東海大學今天中午表示，學校所有課程自5月17日（周一）起至5月30日，皆採行線上教學方式，以降低群聚感染的風險。

東大指出，目前預計實施全面線上教學期間為5月17日至5月30日，屆期將視疫情發展及實際情況，另行公告後續授課方式。

(中時 )