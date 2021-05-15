桃園市長鄭文燦視察考場，秩序良好。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦15日早上前往桃園高中視察會考行程，鄭文燦說，桃園有3名考生分別因居家檢疫、隔離、自主健康管理無法應試，將另外補考。另外也因為有考生發燒，啟用5個備用考場。不過考場秩序良好，考生權益不打折扣。

鄭文燦表示，國中教育會考桃園共有2萬1019名考生在19處考場應試，各考場備有7個備用試場供特殊考生使用，今天啟用5個。

桃園市教育局表示，首節社會科考試缺考193人，共有5件違規，包含智慧型手環、時鐘、小型電風扇、逾時作答。

(中時 )