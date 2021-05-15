鄭文燦視察會考 桃園3考生疫情影響無法應試 11:382021/05/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園高中試場秩序良好，考生都有戴口罩。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦視察考場，秩序良好。（賴佑維攝） 桃園市長鄭文燦15日早上前往桃園高中視察會考行程，鄭文燦說，桃園有3名考生分別因居家檢疫、隔離、自主健康管理無法應試，將另外補考。另外也因為有考生發燒，啟用5個備用考場。不過考場秩序良好，考生權益不打折扣。 鄭文燦表示，國中教育會考桃園共有2萬1019名考生在19處考場應試，各考場備有7個備用試場供特殊考生使用，今天啟用5個。 桃園市教育局表示，首節社會科考試缺考193人，共有5件違規，包含智慧型手環、時鐘、小型電風扇、逾時作答。 板橋1國中生確診 38同學得隔離 疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 (中時 ) #鄭文燦 #桃園 #應試 #考場 #考生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東誤認確診廣發訊息 小黃司機送辦 04:102021/05/15 地方新聞 北市3歲童照顧銜接出現斷層 家長陳情 04:102021/05/15 地方新聞 嘉縣加強管控措施 查訪醫療院所 04:102021/05/15 地方新聞 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 國中會考社會科 考生：整體偏難地理圖表多 11:142021/05/15 生活 會考登場 全台今熱爆 高溫飆39度 09:182021/05/15 生活 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 按錯鍵造成大停電 藍批匪夷所思 04:102021/05/15 財經焦點 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 本土法人 持續力挺陽明 鄭貞茂：明年一定配發股利 04:102021/05/15 財經要聞 中共百年黨慶 青年也瘋紅色旅遊 04:102021/05/15 焦點新聞 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 【三級警戒】雙北7百萬人受衝擊 一圖看懂9大防疫指引 - 生活 疫情蔓延！台中市宣布11大行業、全市夜市即日起停業 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 「獅子王」誠實公布足跡 醫讚：希望太太原諒他 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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