本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

雙北地區進入第三級警戒，外界憂心接下來疫苗狀況為何，且民眾期待BNT跟莫德納疫苗，對此，指揮官陳時中表示，疫苗是不會過期，近來大家對疫苗需求大，未來打第二劑應該也供應得上，請大家放心，至於未來莫德納或國產疫苗，供應時程並沒有生變，隨時跟原廠保持高度聯繫。

本土疫情激增，行政院長蘇貞昌今表示確診個案高達180例，陳時中宣布台北、新北市警戒升至三級，也就是民眾外出需全程戴口罩，但是全國休閒娛樂場所關閉、禁止進香團與遶境活動。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時新聞網)