天使隊大谷翔平再度展現可怕的力量，他15日在紅襪主場轟出左外野陽春全壘打，飛越了芬威球場有名的「綠色怪物」。那是來自投手一顆外角曲球，左打的大谷以推打擊出的反方向全壘打，大聯盟官網都不得不讚嘆他的怪力。這是大谷本季第11轟，暫時並列聯盟第2。可惜這轟只是陽春砲，終場紅襪仍以4-3逆轉勝。

天使隊大谷翔平擊出反方向全壘打，飛越紅襪主場的綠色屏障。（MLB臉書）

紅襪投手派維塔(Nick Pivetta)繳出優質先發，天使全場6支安打，其中大谷敲了兩安，他第一次打席就敲了左外野的二壘打(本季第10支)，在兩好球的時候抓住曲球打出去。第2個打席大谷被派維塔曲球連發三振。一直到第6局天使才靠大谷陽春炮打破鴨蛋，顯然大谷是鎖定派維塔的曲球，投到好球帶之外依然被他追打成全壘打。

綠色怪物是惡名昭彰的全壘打阻擋器，高度37呎2吋(約11.3公尺)，但圍牆本身較淺只有310呎(約94公尺)，同時成為二壘打的製造器。大谷那球如果撞在牆上就會是常見的二壘打，這是他在芬威球場的首支全壘打。

這場比賽還有另一位猛將馬丁尼茲(J.D. Martinez)，他和大谷是目前全壘打、二壘打都突破10支的雙十打者，但他這場只有1支一壘打。

總教練麥登(Joe Maddon)表示大谷看上去有一點疲勞，「我們只持保持謹慎，我認為他登板投球之後的下一場，打擊的時候就略顯疲態，這觸動我的警報。」大谷可能會被延後下次登板投球，或是換下休息幾天不打擊。

(中時新聞網)