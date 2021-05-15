【三級警戒】雙北以外縣市都二級 陳時中：二、三級地區民眾不要移動 11:412021/05/15 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中今宣布雙北防疫升至第三級。（中時新聞網直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒 訂閱影音： 中時新聞網 新北市、台北市防疫警戒今正式進入第三級，防疫指揮官陳時中表示，這次單獨把雙北拉出來，沒有把周邊的縣市放進去，目的是為了把二、三級區域分開。他呼籲民眾減少外出，尤其二、三級範圍內的民眾，非必要不要移動，以免病毒傳播。 社區感染 小鎮醫師嘆政府毫無作為 雙北民眾瘋搶食物 名醫曝2東西沒人買 (中時新聞網) #三級 #雙北 #陳時中 #移動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雙北三級警戒「5大措施一次看」 公共場所全關閉 11:172021/05/15 社會 【三級警戒】封城？陳時中：連7天百例才達標準 萬華是否封區隨時調整 11:262021/05/15 政治 直播》本土暴增180多例 雙北三級警戒 陳時中最新說明 13:582021/05/15 生活 【三級警戒】餐廳還能開嗎？陳時中：若不能實聯制就關閉 11:512021/05/15 政治 【三級警戒】家樂福板橋店被民眾塞爆！ 賣場直接半降鐵門不給進 13:402021/05/15 生活 萬事莫如防疫急！Uber、Uber Eats 雙北儘速強制「放在門口」送餐 13:262021/05/15 財經 【三級警戒】萬華單日爆43例會不會封區？ 陳時中：做滾動式處理 11:262021/05/15 生活 【三級警戒】雙北提升第三級 府：正副總統減少公開行程、府內規畫專屬區域 13:082021/05/15 政治 【三級警戒】防雙北物資狂搶購 家樂福限購民生物資 11:512021/05/15 生活 直播》北市進入三級警戒 柯文哲記者會說明最新情形 14:002021/05/15 政治 【三級警戒】雙北升第三級警戒 會考照常、大眾運輸禁止飲食擴大至候車區 12:482021/05/15 生活 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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