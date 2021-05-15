本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新北市、台北市防疫警戒今正式進入第三級，防疫指揮官陳時中表示，這次單獨把雙北拉出來，沒有把周邊的縣市放進去，目的是為了把二、三級區域分開。他呼籲民眾減少外出，尤其二、三級範圍內的民眾，非必要不要移動，以免病毒傳播。

(中時新聞網)