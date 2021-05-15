本土疫情擴大，讓社會高度關注，新北某獅子會前會長（案1203）5月6日曾前往桃園內壢郵局辦理業務，局方進行消毒後正常營運，引發內部人員不滿為何不比照去年高雄小港郵局停業14天的做法，台灣郵政產業工會也呼籲，值此疫情嚴峻時刻，應停止照常營業決策，切勿心存僥倖，維護員工和民眾安全。

根據中央流行疫情指揮中心疫調，案1203確診後，5月6日曾到桃園郵局轄下的支局內壢郵局辦理更印和ATM提款，桃園市衛生局第一時間通知桃園郵局，但局方認為要等指揮中心公布確診足跡後才有動作。

台灣郵政產業工會批評，疫情指揮中心14日公布疫調之後，桃園郵局並未履行前一日宣稱的「提早停止營業並張貼停止營業公告」。工會接獲同仁投訴，許多民眾致電內壢郵局表示不滿，抗議局方於13日即接獲衛生局通知，卻隱瞞訊息推說「不清楚」且無所作為，而支局同仁更是不免人心惶惶。

工會指出，同樣接觸確診案例，郵局南北兩地的做法卻大相徑庭，去年4月中下旬，當時曾與確診案例接觸的高雄小港郵局，以高規格防疫措施直接停業14天，同仁皆以有薪假排休。反觀桃園郵局，不僅以低標草率行事，亦僅使該承辦同仁及覆核主管排休14天，而其餘同仁則照常上班。是否為有薪假還是用自己的假？局方應說明清楚。

工會認為，目前國內本土疫情爆發，已達社區感染程度，桃園郵局不但反應遲鈍，對於停業措施反覆、更有誤導之嫌。工會呼籲，值此疫情嚴峻時刻，桃園郵局應立刻停止內壢郵局照常營業的決策，給予支局所有同仁14天有薪假排休、進行自主健康管理，並對過去幾天的處置作出檢討，若有疏失，相關失職人員應受懲處。

(中時 )