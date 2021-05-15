新冠肺炎疫情社區感染持續擴大，台南市政府衛生局15日凌晨通報台鐵台南車站，指14日有1名染疫乘客從板橋車站搭乘117次自強號火車到台南車站，座位在第2車34號，昨晚車站立即消毒。對此，衛生局證實台南車站確實進行消毒，但相關疫情資訊都需由中央流行疫情指揮中心統一公布，但也宣布台南市醫療院所即日起恢復去年最嚴謹的狀態，將急診分流移到戶外，不可隨意讓病患進到院內。

據查，該名乘客是台南人，14日從板橋站搭乘自強號列車回到台南，因身體不適就醫確診。由於該列車編組已搭14日的146次自強號回七堵，不僅七堵機務段已進行車廂消毒，板橋車站、台南車站也加強車站消毒。

市府衛生局長許以霖表示，衛生局的確收到疑似個案的通報，但已在第一時間做最好的處理，該名乘客也已隔離，請市民不必恐慌。

此外，市府也召開即時線上協調指揮中心會議，要求醫院提升防疫等級，回復疫情最緊張期間的警戒等級，嚴格管制人員出入限制，設置戶外篩檢站，詢問TOCC時確認是否有北部旅遊史，提高相關警覺；以多種條件參照、決定病人之分流，有效阻絕疑似個案進入醫療院所急診候診區，減少院內感染風險。至於診所也必須因地制宜設立戶外篩檢站，有效保護醫護人員，管控出入口限制人流，阻絕疑似個案進入診所。

此外，市府也將於車站等各大重要交通地點及遊客中心設立標語加強宣導，提醒民眾非必要盡量勿外出、有症狀者勿自行搭乘交通工具等。為防止隱形傳染鍊，台南市的一般住宿旅館也應提高警覺，加強防疫作為，提醒注入民眾進出旅館全程配戴口罩、保持安全社交距離。

(中時 )