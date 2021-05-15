本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

本土疫情連環爆，行政院長蘇貞昌今（15日）天表示，昨天一口氣新增本土案例高達180多例，陳時中隨即宣布，雙北地區進入三級警戒。依衛福部先前的公布，第三級警戒將停止室內5人以上，室外10人以上的聚會，賣場也將做出相關的限制措施，包括用餐以及採買得分流以及實聯制。

對此，連鎖大賣場家樂福表示，已經收到提升第三級通知，民生物資將採取限購的方式，消費者進出也須採取實聯制，同時控管進出人數。

根據疫情指揮中心公布「疫情警戒標準及因應事項」，單週要是「出現3件以上社區群聚事件」或「單日確診10名以上感染不明之本土病例」時，就已達到三級警戒標準，屆時，將停止室內5人以上，室外10人以上的聚會，僅保留維生、秩序維持、醫療及工務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。

實施三級警戒後，民眾仍可到周邊超市購物、餐廳外帶食物，外送也將不會禁止，可是營業的店家及洽公的機關，將進行人流管制，只開放賣場、市場民生畢業場所，醫療部分，將採重症、輕症分流，醫療院所住院患者也將由醫院提供日常物資以及日常所需，呼籲雙北的民眾要配合升級措施。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時新聞網)