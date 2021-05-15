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本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

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行政院院長蘇貞昌今日（15）上午正式宣佈，昨單日新增180多個本土病例，衛福部部長陳時中也宣布，雙北5月15日至5月28日升至第三級警戒，引發全國恐慌。網友痛批，中央流行疫情指揮中心昨日記者會中僅公布29例確診，今日卻公布昨日單日就有超過180人確診，前後不一又嚴重延誤的說法有刻意隱匿之嫌；更有網友直言：「難怪不敢普篩！」質疑蔡政府將「防疫神話」放在全民健康之前。

蘇貞昌、陳時中在記者會表示，疫情升溫，昨單日新增180多例本土確診、5例境外移入，原本疫調相關防堵力道恐不足，必須要有社區防疫概念，因此新北市、台北市防疫警戒升為三級。陳指出說，雙北市防疫警戒升為第三級，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。

單日確診者暴增的消息一出，瞬間引爆網友怒火，網友紛紛湧入相關新聞下方留言：「有如此不負責任的政府就是中華民國選民的悲哀」、「自己催眠自己是防疫優等生，裝睡的人叫不醒，早就被別國看穿的Good Show，終於被戳破了」、「氣質不是能百毒不侵嗎？」「原來台灣價值不能擊退病毒」、「之前號稱防疫好棒棒的國家，越南、泰國、印度等全部都大爆發了，無症狀本來就是幾乎不可能防疫好棒棒的，號稱防疫好棒棒的幾乎都是造假」。

不僅如此，也有網友表示：「難怪不敢普篩！」「該普篩了吧？」「那時沒全民普篩，我就知道一定會發生問題，說不定疫情爆發之前，就己經在傳了」、「還旅遊泡泡，這下滿臉泡泡了」。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時新聞網)