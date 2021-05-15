北市考區5名考生發燒 啟用第二類備用試場 12:042021/05/15 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國中會考今登場，北市共有5名考生發燒，啟用第二類備用試場。（北市教育局提供／游念育台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國中教育會考於今日登場，國中教育會考為全國性學力測驗，考試相關事宜係由中央統一規畫辦理；110年國中教育會考，台北考區計有2萬1476名考生報名，分別於24個考場應考。 北市教育局統計，第一節社會科應到考生2萬1476名，實到考生2萬763名，缺考考生713名，到考率96.68％；因4名考生申請特殊應考服務，啟用2間第一類備用試場；另因5名學生有發燒現象，依照SOP由獨立動線啟用第二類備用試場，共5間考場啟用第二類備用試場。 鄭文燦視察會考 桃園3考生疫情影響無法應試 板橋1國中生確診 38同學得隔離 (中時 ) #考生 #啟用 #備用試場 #國中教育會考 #2萬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北24小時清消 悍馬車登場 04:102021/05/15 地方新聞 婦人開車恍神誤踩油門 停車場2樓撞圍欄墜路面 10:192021/05/15 社會 國產疫苗 力拚7月開打 04:102021/05/15 財經要聞 案1229女兒確診 獅子會群聚燒到高雄 04:102021/05/15 焦點要聞 興大惠蓀林場大火獲控制 林場休園三日 10:492021/05/15 社會 疫情嚴峻 國中會考如期登場 宜蘭平安無突發狀況 10:542021/05/15 生活 嘉縣加強管控措施 查訪醫療院所 04:102021/05/15 地方新聞 誇張！台南警稽查八大行業查獲51違規 2成業者未落實實聯制 10:532021/05/15 社會 看屋筆記：中和遠雄豐河(個案＋價格分析) 09:002021/05/15 建案開箱-新北 國中會考今天登場 教育部深夜證實：確診考生不只1人 00:212021/05/15 生活 伍鐸好神 五月狂龍5連勝 04:102021/05/15 運動天地 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 【三級警戒】雙北7百萬人受衝擊 一圖看懂9大防疫指引 - 生活 疫情蔓延！台中市宣布11大行業、全市夜市即日起停業 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 「獅子王」誠實公布足跡 醫讚：希望太太原諒他 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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