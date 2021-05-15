國中教育會考於今日登場，國中教育會考為全國性學力測驗，考試相關事宜係由中央統一規畫辦理；110年國中教育會考，台北考區計有2萬1476名考生報名，分別於24個考場應考。

北市教育局統計，第一節社會科應到考生2萬1476名，實到考生2萬763名，缺考考生713名，到考率96.68％；因4名考生申請特殊應考服務，啟用2間第一類備用試場；另因5名學生有發燒現象，依照SOP由獨立動線啟用第二類備用試場，共5間考場啟用第二類備用試場。

(中時 )