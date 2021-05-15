LUKA SLAM pic.twitter.com/SkQmvL3Xvc — x - Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 15, 2021

靠著明星後衛東契奇拿下20分、11助攻與10籃板的大三元數據，甚至還表演了飛身灌籃美技，獨行俠15日以114比110險勝暴龍，終於確定搶到季後賽門票，不過究竟排在西區第5還是第6位置，還要等到剩下例行賽打完，才有辦法真正確定。

獨行俠總教練卡萊爾賽後表示，「鎖定季後賽席位只是代表我們繼續前進，不過避免去打附加賽很重要，不用打附加賽擁有很多好處。」獨行俠在季後賽首輪的對手可能是快艇或金塊，最後一張西區季後賽門票則由湖人與拓荒者繼續爭搶。

就算暴龍早已無緣季後賽，只是獨行俠這一勝並未那麼輕易到手，打完上半場還領先14分的獨行俠，卻在讀秒階段被暴龍追近，甚至暴龍前鋒格利斯佩最後13.1秒兩罰俱中，縮小落後差距只剩兩分，幸好接下來賈許理查生4罰俱中穩住勝利。

畢竟攸關能否提前搶到季後賽門票，獨行俠這場仍用完整陣容應戰，除了東契奇大三元演出，波爾金吉斯也有21分、10籃板進帳，布朗生替補拿下19分、5籃板及4助攻，芬利史密斯17分；暴龍以傑倫哈里斯31分最高，佛林也拿26分。

(中時 )