新曝光的球形幽浮（UFO）影片

新曝光的影片顯示，美國海軍人員曾近距離遭遇幽浮（UFO），眼見圓形物體在一陣盤旋後，從空中潛入大海。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，影片是2019年7月時，「奧馬哈」號濱海戰鬥艦（USS Omaha, LCS-12）在聖地牙哥外海拍攝的。在這球狀體飛到海面上方盤旋，最後才潛入太平洋消失後，影片中只聽到兩名機組員驚呼，「哇！它撲通一聲就下去了。」

調查電影製片人柯貝爾（Jeremy Corbell）周五在《神秘連線》（Mystery Wire）上分享了這段影片，也就在同一天，1名美國海軍飛行員說，他和同袍經常在維吉尼亞州外海看到UFO，已經習慣了。

在美國海軍服役10年的F/A-18駕駛葛雷夫斯（Ryan Graves）說，這些「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena，UAP）對國家安全是威脅。他接受預訂周日將播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，直言與同袍在2015—2017年間，曾在管制空域看過這些飛行物數以百計次，幾乎是每天都能看到。此外，他們在同一段時間內，也曾在佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外錄到UFO。

「老實說，我很擔心，」葛雷夫斯說，「你知道嗎？要是這些是來自別國的戰術機，在那兒盤旋不去，那事情就大條了。」不過，他指出，由於那不明飛行物看來有點不同，因此他們不願面對現實，而情願忽視它們在那兒，天天看著自己的事實。

而負責相關機密計畫的軍方前情報官員艾里桑多（Luis Elizondo）說，這些「不明空中現象」擁有遠比美國現有還高超的技術。「試想能承受600—700G力，時速可達1.3萬英里（近2.1萬公里），又能躲避雷達，甚至能在空中、水中，可能還有太空行進的技術。」此外，他還強調，這些飛行物沒有機翼，沒有明顯的推進跡象，也沒有飛行操縱面，但卻仍能克服地球重力的自然影響。

在另一段解密的UFO影片2017年由《紐約時報》（The New York Times）披露後，川普政府去年12月限定，五角大廈和美國情報機構6月1日前必須公布相關情報的細節。而隨著解密的日子逼近，各方也日益關切。

文章來源：ANOTHER US Navy UFO video leaks: Excited sailors watch spherical object hover then splash into ocean off San Diego hours after fighter pilot reported seeing them for YEARS over Virginia ahead of report into Pentagon's handling of sightings
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(中時新聞網)

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