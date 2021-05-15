新曝光的球形幽浮（UFO）影片

新曝光的影片顯示，美國海軍人員曾近距離遭遇幽浮（UFO），眼見圓形物體在一陣盤旋後，從空中潛入大海。

據《每日郵報》（Daily Mail）15日報導，影片是2019年7月時，「奧馬哈」號濱海戰鬥艦（USS Omaha, LCS-12）在聖地牙哥外海拍攝的。在這球狀體飛到海面上方盤旋，最後才潛入太平洋消失後，影片中只聽到兩名機組員驚呼，「哇！它撲通一聲就下去了。」

調查電影製片人柯貝爾（Jeremy Corbell）周五在《神秘連線》（Mystery Wire）上分享了這段影片，也就在同一天，1名美國海軍飛行員說，他和同袍經常在維吉尼亞州外海看到UFO，已經習慣了。

在美國海軍服役10年的F/A-18駕駛葛雷夫斯（Ryan Graves）說，這些「不明空中現象」（unidentified aerial phenomena，UAP）對國家安全是威脅。他接受預訂周日將播出的「60分鐘」（60 Minutes）節目專訪，直言與同袍在2015—2017年間，曾在管制空域看過這些飛行物數以百計次，幾乎是每天都能看到。此外，他們在同一段時間內，也曾在佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）海岸外錄到UFO。

「老實說，我很擔心，」葛雷夫斯說，「你知道嗎？要是這些是來自別國的戰術機，在那兒盤旋不去，那事情就大條了。」不過，他指出，由於那不明飛行物看來有點不同，因此他們不願面對現實，而情願忽視它們在那兒，天天看著自己的事實。

而負責相關機密計畫的軍方前情報官員艾里桑多（Luis Elizondo）說，這些「不明空中現象」擁有遠比美國現有還高超的技術。「試想能承受600—700G力，時速可達1.3萬英里（近2.1萬公里），又能躲避雷達，甚至能在空中、水中，可能還有太空行進的技術。」此外，他還強調，這些飛行物沒有機翼，沒有明顯的推進跡象，也沒有飛行操縱面，但卻仍能克服地球重力的自然影響。

在另一段解密的UFO影片2017年由《紐約時報》（The New York Times）披露後，川普政府去年12月限定，五角大廈和美國情報機構6月1日前必須公布相關情報的細節。而隨著解密的日子逼近，各方也日益關切。

(中時新聞網)