【三級警戒】全大運宣布尚在比賽的4項賽事展期（曹婷婷攝）

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

行政院宣布因應疫情嚴峻，雙北提升防疫警戒為第三級後，2021年全大運執行委員會顧及眾多教練及選手的健康與安全，經裁判長共識及教育部體育署的同意，也宣布從15日中午起，全國大專校院運動會目前尚在辦理的4項賽事，包括羽球、橄欖球、網球、射箭均延期，併同之前宣布延期的8種9項賽事，將待疫情紓緩時再舉行，預計於今年9月前辦理完畢。

全大運執委會指出，直到昨天為止，全大運已有6項賽事完賽，估計目前已有4400名選手及相關人員在台南；如果繼續按照原訂時程舉行比賽，恐將再湧入4500人，對台南防疫造成極大的壓力。

全大運執委會總顧問李俊璋認為，選手、教練進入成大比賽時，主辦單位都能確實控管，也能落實防疫SOP；但是當有超過1萬名來自全台各地的選手、教練、裁判、技術人員進入台南，尤其晚上都會外出用餐，加上還有確診者到過台南，確實會讓台南的防疫壓力非常大，因此決定將尚在辦理的羽球、橄欖球、網球、射箭等4項賽事均展期。

據了解，因應疫情升溫，全大運13日已宣布包括田徑、韻律體操、競技體操、軟網、柔道、木球、舉重、角力、空手道等9項賽事，將延到9月底之前舉辦，原訂舉行的開幕典禮與選手之夜也延期舉行。

(中時 )