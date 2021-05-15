更新內容12:50）國中會考第一天 ，台東考區考生1957人，全考區僅東商考場1位考生啟用一間二類備用試場，但該考生沒有發燒咳嗽等症狀，是評估24小時內在曾在北部活動而進行自主健康監測，該考場決定從嚴處理，啟用二類備用試場單獨應試；其它各個考場均依相關規定進行高規格防疫措施。
國中會考台東考區台東考區考生1957人，上午考社會科缺考10人，數學科缺考9人，包括單一出入口、全面量測體溫、全面戴口罩、禁止家長陪考、保持社交距離及提供考生用餐隔板等。
全考區僅1位考生啟用一間二類備用試場，但考生沒有發燒咳嗽等症狀，是評估24小時內在曾在北部活動進行自主健康管理，該考場決定從嚴處理，啟用二類備用試場單獨應試。
台東考區主任委員蔡美瑤表示，為提供台東考生有安全應試環境，台東各考場皆完備防疫及相關試務工作，期達零缺失目標。
教育處黃玉燕副處長率團隊巡視各考場，關心每一位台東應試考生。
(中時 )
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