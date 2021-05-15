雙北即起啟動「室內5人、室外10人禁聚令」，不過消息一出也出現搶購潮。（游念育攝）

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

中央流行疫情指揮中心今早宣布，雙北地區進入第3級警戒，而大賣場也出現瘋狂搶購的人潮，不過14日起，全台賣場也加強防疫實施「實聯制」，進入店內必須全程戴口罩、保持社交安全距離，但記者實際走訪店家，出現大批搶購潮，結帳收銀台根本無法保持社交距離，更無啟動人流管制。

疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今早緊急舉行臨時記者會，並透露今天新增180個本土案例，雙北正式進入第3級警戒，雙北即起啟動「室內5人、室外10人禁聚令」，不過消息一出也出現搶購潮，雙北超市、量販店消費者爆滿，全聯更出現「請支援收銀」的情形，結帳人潮甚至從一樓排到地下室，動彈不得，根本無法保持社交距離。

黃小姐表示，早上看新聞得知雙北升級，也擔心會封城，到時候要出門就很麻煩，剛好假日趕快動員全家人到超市，不過還是來晚了，很多罐頭、泡麵都被搶光了，只能加減買一些，而光結帳就排了30分鐘。

不過也有民眾抱持相反看法，李先生說，不會跟瘋搶購，超市的室內空間這麼壅擠，說不定沒染疫，去一趟超市人擠人反而染疫，應該會等疫情稍緩再去購物。

北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時 )