中央流行疫情指揮中心今早宣布，雙北地區進入第3級警戒，而大賣場也出現瘋狂搶購的人潮，不過14日起，全台賣場也加強防疫實施「實聯制」，進入店內必須全程戴口罩、保持社交安全距離，但記者實際走訪店家，出現大批搶購潮，結帳收銀台根本無法保持社交距離，更無啟動人流管制。
疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌今早緊急舉行臨時記者會，並透露今天新增180個本土案例，雙北正式進入第3級警戒，雙北即起啟動「室內5人、室外10人禁聚令」，不過消息一出也出現搶購潮，雙北超市、量販店消費者爆滿，全聯更出現「請支援收銀」的情形，結帳人潮甚至從一樓排到地下室，動彈不得，根本無法保持社交距離。
黃小姐表示，早上看新聞得知雙北升級，也擔心會封城，到時候要出門就很麻煩，剛好假日趕快動員全家人到超市，不過還是來晚了，很多罐頭、泡麵都被搶光了，只能加減買一些，而光結帳就排了30分鐘。
不過也有民眾抱持相反看法，李先生說，不會跟瘋搶購，超市的室內空間這麼壅擠，說不定沒染疫，去一趟超市人擠人反而染疫，應該會等疫情稍緩再去購物。
(中時 )
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