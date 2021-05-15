原能會於12日接獲台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」提出核三廠1號機EOC-26大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，並赴現場就大修作業執行再加強查證。經整合送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，於今天11時50分同意1號機組起動運轉。

原能會指出，機組大修後加強視察規畫，實際期程會依現場查核情形、期間有無新增之維護議題及所有視察事項是否均獲釐清符合要求，而予以適當調整。本次加強視察作業，已於15日完成，視察結果機組現場狀態可符合起動要求。後續核三廠將依程序執行機組臨界及併聯前相關測試，並於完成後再依規定提出併聯申請。機組起動階段，原能會亦會就相關作業持續進行查證，確認電廠依規定執行，以確保機組後續起動運轉之穩定與安全。

此外，原能會因應新冠肺炎疫情狀況，除已查核核三廠相關執行情形外，並已發函經濟部及台電公司要求督促核電廠應持續加強執行相關防疫措施並落實滾動檢討。

(中時 )