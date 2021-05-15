國內疫情拉警報，本土病例大爆發，行政院於今（15）日上午10時45分舉行記者會，蘇貞昌表示，昨單日增180個本土病例，其中43例在萬華；陳時中也宣布雙北自5/15-5/28升至三級警戒；但不停班課。消息一出，平常攘往熙來的萬華龍山寺捷運站，變的冷清、空蕩蕩，宛如空城。
陳時中說，雙北市防疫警戒升為第三級，必須關閉場所包括展覽場、活動中心、展演所、電影院、室內游泳池、樂齡學習中心、老人共餐中心等。
第三級警戒中規定的室內限制5人聚會，陳時中說，這部分是指家庭或社交上的聚會，上班、上課不在這個範圍內，但相關防疫措施都要做好。
新增180例本土確診，其中光萬華就佔43例，確診數量炸開，媒體關切萬華區是否考慮封城，陳時中表示，因目前確診數量大，光是疫調就有難度，而疫情變動大，目前將隨時因應變化，並參考專家建議，做滾動式處理。
陳時中指出，目前萬華群聚新增的43例裡面大部分是工作者，包括，茶藝館、飲食店和小吃店等，人跟人密切接觸行業裡的相關工作人員。
而記者會宣布新增180例本土確診，其中光萬華就佔43例後，萬華街景也曝光，平常不分週間與假日均攘往熙來的龍山寺捷運站和西園路一帶，幾乎沒有人車往來，顯得冷清空蕩蕩，宛如空城。
(中時新聞網)
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