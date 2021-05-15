國內疫情大爆發，台股本周一度暴跌逾2500點，台積電12日盤中也殺到518元，就連在美國掛牌的TSMC ADR也重挫。財信傳媒董事長謝金河表示，這一輪全球科技股都大跌，按照市值排順序，台積電是老大、阿里變老二、特斯拉變老三，這三家企業都是世界重量級公司，這次經過多重變數，現在站在相同的起跑點，1年之後再來看，不知道會發生什麼變化？

謝金河在臉書發文指出，台灣疫情失控，台股出現排山倒海的巨大跌勢，其中，帶動台股一路上漲的護國神山台積電，在5月12日這天，盤中一度下挫至518元，加權指數瞬間暴跌1417.86，如果從最高點起算，台股最大跌點高達2543.96，這是投資人混跡市場難得一見的巨大跌幅。

在美國掛牌的TSMC ADR也重挫到108.75美元，市值是5639.86億美元，台積電的ADR從最高142.19美元跌下來，跌幅是23.52%，市值從最高7263.1億美元跌至5639.86億美元，在台灣掛牌的台積電從679元跌下來，也帶動加權指數的大跌。

不過，這一輪全球科技股都大跌，卻出現一個少見景象。謝金河說，台積電用ADR計算的市值贏過特斯拉（Tesla）及阿里巴巴。周四Tesla收盤571.64美元，市值5419.04億美元，今年Tesla分拆不久，股價大漲到900.4美元，市值高達8535.74億美元，女股神Cathie Wood因旗下ETF持有Tesla逾一成，市值也跟著水漲船高，Tesla市值一度超過FB，但Tesla業外賺的比本業多很多，股價反轉向下，從高峰跌落，跌幅高達36.53%，市值已掉到TSMC後面。Tesla股價大跌，女股神今年的ARK規模大縮水，也成了大輸家。

他提到，中國電商王牌阿里巴巴，今年馬雲呈現多事之秋，阿里巴巴股價跌幅不輕，阿里在最旺的時候，股價309.4美元，市值8388.2億美元，台積電市值一直小於阿里，現在阿里跌至206.08美元，跌幅33.39%，市值5587.07億美元。現在按照市值排順序，台積電是老大、阿里變老二、特斯拉變老三。

謝金河表示，這三家企業都是世界重量級公司，特斯拉代表電動汽車的未來，台積電是全球最重要晶片製造廠，阿里是中國最大電商，這次經過多重變數，三家公司市值差不多，也就是大家又站在相同的起跑點上，一年之後再來看，不知道會發生什麼變化？

(中時新聞網)