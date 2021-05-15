本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

近期疫情急速升溫，本土案例突然暴增，不少雙北大學臨時宣布採取線上遠距教學，桃園市中央大學、中原大學及元智大學也在14日宣布改為線上上課，其中中央大學為17日至6月8日，中原大學及元智大學則為17日至30日。

中央大學公告，因應近日疫情延燒不斷，將採取預防性措施，自5月17日起至6月8日止，所有課程採行全面線上教學，若因課程性質確實無法採取線上教學，教師可兼採混成式教學或須事後補課，而補課需於6月30日前完成，相關措施將隨疫情狀況機動調整。

中原大學14日緊急召開全校防疫會議，並決議以準第三級的規格加強防疫措施，自5月17日起至5月30日止，課程全面實施遠距線上教學二週，且畢業考排考取消，由授課教師擇定評量方式。在校園活動方面，學生社團活動及課堂活動停止2週，游泳池及室內運動場地也暫停開放至5月30日，校方期盼透過更嚴謹的防疫措施確保師生健康與安全。

元智大學學生也表示，14日臨時收到校方通知，自5月17日起至5月30日止實施線上教學演練，而該演練也以疫情情況而改變，採取滾動式修正，教授可以同步遠距教學，採取即時影音授課，另教授也可以先行錄製課程，提供給學生觀看，若往後有任何修改會再行公告。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時 )