南投縣冷氣試場四角落窗戶開10公分縫隙。（南投縣政府提供）

國中教育會考今、明兩天舉行。南投縣有8所國立高中職設置考場共有4311位考生。副縣長陳正昇15日到中興高中、草屯商工巡視考場；陳正昇說，今年南投縣埔里高工、仁愛高農、水里商工、三育高中、竹山高中、南投高商以及同德高中共7所高中職，可透過完全免試，讓南投學區畢業生可直接就讀。

副縣長陳正昇由今天教育處長陸正威陪同巡視考場，中興高中校長陳江海、草屯商工校長黃國軒及中興、草屯、營北、旭光、日新國中校長等，隨同引導說明；南投縣家長協會理事長許聰民、全國家長協會副理事長王冊慧也到場關心。

陳正昇說，考場因應防疫政策執行，每間試場教室冷氣全面開放，前、後門保持關閉，但開啟四個角落的門窗各5至10公分，以維持適度通風。每間試場教室都已消毒，所有人員進入考場必須戴口罩，並配合酒精消毒及量測體溫；雖不開放家長陪考，但考場均備有考場服務隊協助考生。

陳正昇指出，各考場也設置第二類備用試場，分區分流安置現場因發燒、呼吸道疾病等具感染可能的考生應試，確保師生及家長有安全衛生無虞的優質環境；考生休息區都擴大空間拉大考生休息、用餐期間的社交距離，較密集休息區設有防護隔板，讓考生無後顧之憂應考。

陳正昇強調，會考成績單將在6月4日寄發及開放網路查詢，會考結束到成績揭曉尚有半個月，建議家長及學生抽空上「國中畢業生適性宣導網站」或翻閱縣府編印的「中投區十二年國教適性入學一本通」，仔細了解台中市與南投縣的高中、高職群科、學校特色與未來發展，慎選志願適性揚才發展潛能。

(中時 )