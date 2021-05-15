本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新冠肺炎疫情連環爆，台灣昨（14日）一口氣暴增180例本土確診，創單日新高，今上午雙北緊急宣布進人「第三階段防疫計畫」，各大賣場瞬間湧入人潮搶購民生物資，近日各醫療院所也有不少搶打疫苗的預約，種種亂象讓網友不禁感嘆「從打疫苗就看得出台灣人劣根性！」

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，台灣幾個月前好不容易購入疫苗，當時就有一堆網友酸說「我OK，你先打」，原PO不甩這些酸言酸語，3月底就打了第一劑AZ疫苗，直說「現在人還活跳跳呢」。

如今國內疫情連環爆，民眾才開始著急，一窩蜂搶著要打疫苗，到處預約爆滿，讓原PO看了搖頭「疫苗都來2個月，給你打你不打，現在打來不及了吧？還要等8週才能打第二劑」，不禁出言吐槽「從這件事看得出台灣人的劣根性，不到黃河心不死！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不打疫苗就是每天都面臨破口風險」、「疫情全世界都在爆發，台灣人不想打的理由很可笑」、「不可能永遠沒破口，疫情要結束只能仰賴疫苗，台灣防再好都無法結束疫情」；不過也有人認為「又不開放一般大眾先打」、「重點在於才幾十萬劑要打2劑，是能打多少人」、「沒事打了，結果變有事怎麼辦」。

(中時新聞網)