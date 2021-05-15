本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新冠肺炎本土傳染擴大，雙北地區即日起進入第3級警戒，Uber稍早宣布，有鑑於疫情升溫，Uber Eats送餐將強制「放在門口」，並僅能以信用卡交易，落實無接觸送餐，此措施將逐步擴大其他縣市，並且暫停所有現金訂單。為協助民眾避開人潮採買餐點與生活日用品，Uber Eats提供一次性生鮮雜貨外送75折優惠（折抵上限100元），可於5月15日至21日期間使用。

Uber指出，不管是Uber或Uber Eats，都有「上線前確認清單」與「口罩驗證機制」。「口罩驗證機制」透過人工智慧人臉識別技術，要求職業駕駛、外送合作夥伴上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。「上線前確認清單」能幫助職業駕駛與外送合作夥伴，於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。

Uber表示，疫情嚴峻期間仍要安全的方式維繫工作和生活的需求，為協助民眾避開人潮採買餐點與生活日用品，Uber Eats 提供一次性生鮮雜貨外送75折優惠（折抵上限100元），可以於5月15日至21日期間使用，不用前往超市、量販通路人擠人搶購，在家就能購足各式生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物等商品。

此外，Uber Eats的「外帶自取」服務也可以讓消費者點購平台上超過1萬7500家商家合作夥伴提供的餐點，讓因應疫情而實施分流的上班族可以提早預訂，在下班途中快速外帶回家，並且省去外送費。Uber Eats同時提供新用戶優惠，輸入「安心在家」享首2次訂餐各100元折抵。

因應雙北提升為第3級防疫，在地餐廳可能需要藉由外送、外帶方式提供餐點，減少營運衝擊。Uber也宣布，針對即日起申請加入Uber Eats的雙北商家，提供啟用費減免，以及首3個月月費減免的商家支援方案。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時 )