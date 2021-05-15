本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

疫情拉警報，中央流行疫情指揮官陳時中今宣布，台北市、新北市今下午起防疫警戒提升為三級，外界關注對於正在進行的國中教育會考是否會受到影響，教育部長潘文忠表示，正在進行的考試如常進行，會場已做防疫最高規格準備。

潘文忠表示，會考前已經做了最高規格的防疫準備，因此如期舉行，今天上午考生依照原來規畫進行考試，上午社會科考試，到考率98％，跟去年到考率差不多，考試結束後會加強試場消毒，讓考生健康順利完成考試。

針對雙北市即日起防疫警戒升級為三級，補習班和安親班是否須停課，潘文忠表示，目前學校仍維持正常上課，在這個前提下，補習班跟安親班會維持正常開放，不過會要求補習班、安親班採去更高規格的防疫要求，如果補習班跟安親班無法落實，才會要求停課。

此外，交通運輸方面，交通部長王國材表示，目前實施車廂內禁止飲食，將擴大到候車區，同時台鐵、高鐵、捷運等運輸，將建議以彈性上班時間配合人流疏散。

王國材說，雙北運輸場站目前每小時消毒一次，收班後會在深度清消，但因大眾運輸人數太多，不會採用實聯制，主要採取場站防疫來做管理。

【LIVE直播】雙北宣布提升至三級警戒！ 行政院緊急召開臨時記者會說明｜2021.05.15

(中時 )