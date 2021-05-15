本土疫情升溫，中央疫情指揮中心將雙北提升為三級防疫，為配合政府防疫工作與指示，Uber Eats 首先儘速強制「放在門口」為大台北地區必要安全措施，並僅能以信用卡交易，落實「無接觸送餐」，減少傳播風險。後續此措施將逐步擴大其他縣市，並且暫停所有現金訂單。

此外，近兩日 Uber 與 Uber Eats 已經加強針對平台的消費者、多元化計程車合作車隊及其職業駕駛、外送合作夥伴的防疫措施宣導，提醒平台所有用戶在維持正常生活的同時一起全力抗疫。

Uber 與合作車隊夥伴除了提供點對點、安全安心的乘車選擇之外，也推出限期優惠，自5月17日至5月19日期間，輸入優惠序號【口罩戴好40】，可享上午10:00至下午4:59共計20趟40元乘車優惠折抵；輸入優惠序號【勤洗手20】，可享晚間9:00至清晨3:59共計20趟20元乘車優惠折抵，以減少大眾運輸的接觸風險。

無論職業駕駛端、外送合作夥伴端的 Uber App 或是 Uber Eats App 都有「上線前確認清單」與「口罩驗證機制」。「口罩驗證機制」透過人工智慧人臉識別技術，要求職業駕駛、外送合作夥伴上線前以即時回傳自拍照的方式來偵測配戴口罩的狀況。全新的安全功能「上線前確認清單」能幫助職業駕駛與外送合作夥伴於行程前一一勾選「我帶著口罩或面罩」、「每趟行程結束後進行車輛消毒」、「沒有任何身體不適情況」，確保完成政府指導的安全相關措施才能上線開始接案。

Uber Eats外送合作夥伴也會配合特定商家的入場「實聯制」要求。Uber 及合作車隊於乘客確認行程時也會提醒乘客於上車前配戴口罩、進行手部消毒、建議坐在後座、打開窗戶保持空氣流通等預防措施。每趟 Uber 與 Uber Eats 行程均有紀錄，必要時積極配合協助政府疫調工作。

為了協助民眾避開人潮採買餐點與生活日用品，Uber Eats 提供一次性生鮮雜貨外送75折優惠（折抵上限100元），可以於5月15日至5月21日期間使用，不用前往超市、量販通路人擠人搶購，在家就能購足各式生鮮雜貨、美妝母嬰、寵物等商品。此外，Uber Eats 的「外帶自取」服務也可以讓消費者點購平台上超過17,500家商家合作夥伴提供的餐點，讓因應疫情而實施分流的上班族可以提早預訂，在下班途中快速外帶回家，並且省去外送費。Uber Eats 同時提供新用戶優惠，輸入【安心在家】享首兩次訂餐各100元折抵（單筆餐點金額須滿150元），讓享用新鮮美味更經濟實惠、放心。

因應雙北提升為三級防疫，在地餐廳可能需要藉由外送、外帶方式提供餐點，減少營運衝擊。針對即日起申請加入 Uber Eats 的雙北商家，提供啟用費減免，以及首三個月月費減免的商家支援方案，需要洽詢的商家可填寫表單Uber Eats 業務代表會盡快聯繫，即刻啟動協助。

Uber 和 Uber Eats 感謝使用 Uber App 和 Uber Eats App 的職業駕駛與外送合作夥伴在疫情期間還是上線提供民眾方便且安全的服務，因此 Uber 網際網路平台、Uber Eats 及其合作夥伴提供「新冠肺炎財務援助計畫」給確診新冠肺炎，或經衛生主管機關、醫師要求實行個人居家檢疫或相關隔離措施的職業駕駛和外送合作夥伴最多至14天的補助，讓合作夥伴的經濟更有保障。

(工商 )