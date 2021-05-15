接種國產新冠疫苗 鍾南山：感覺很好 12:562021/05/15 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鐘南山接種新冠疫苗：感覺很好。（圖／新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國工程院院士鍾南山近日在廣州接種國產新冠疫苗，並稱「感覺很好」，他呼籲大家盡快接種疫苗，為國家、世界、個人預防盡一份自己的努力。 人民網報導，鍾南山說，接種疫苗是一種非常好的實現真正的群體免疫的方法。中國接種疫苗的比例較低，必須跟上形勢，和世界其他國家一樣，爭取盡快能達到70％-80％的接種率。 鍾南山希望大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、世界，也為個人預防新冠盡一份自己的努力。 疫情多頭燒 三級警戒更近了 民眾打疫苗 批部東醫院草率 (中時 ) #疫苗 #鍾南山 #國產 #接種 #新冠疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張麗善接種AZ 醫籲有疫苗就打 04:102021/05/15 地方新聞 「超前部署」卻是低端防疫 04:102021/05/15 時論廣場 尚在二期臨床 總統卻宣稱7月可上市 醫界怒轟 政治干預疫苗審查 04:102021/05/15 焦點要聞 國產疫苗 力拚7月開打 04:102021/05/15 財經要聞 原物料需求強勁 金屬礦業將增長 10:002021/05/15 財經 新冠肺炎疫情嚴峻 南投內轆慶福寺停辦大會香 08:212021/05/15 生活 百貨防疫全面升級 進場採實聯制 04:102021/05/15 財經要聞 安特羅快篩試劑 抓準英變種病毒 04:102021/05/15 財經要聞 新冠肺炎進入社區感染！追獅王足跡 疫調當辦刑案 04:102021/05/15 焦點要聞 台灣疫情大爆發 蕭美琴：積極與美藥廠連繫 爭取莫德納疫苗6月如期交貨 09:122021/05/15 政治 傅崐萁捐薪資 助花蓮弱勢打疫苗 04:102021/05/15 地方新聞 兩岸熱門新聞 陸天問一號探測器 今晨成功降落火星 - 兩岸 - 旺報 澳洲總理談台灣 提一國兩制 否認口誤 - 焦點新聞 - 旺報 接種國產新冠疫苗 鍾南山：感覺很好 - 兩岸 莫斯科擁抱北京重建大國關係華盛頓憂心 - 兩岸 印媒爆料：陸企生產製氧機價格暴漲質量低劣 呼籲官方介入 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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