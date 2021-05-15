中國工程院院士鍾南山近日在廣州接種國產新冠疫苗，並稱「感覺很好」，他呼籲大家盡快接種疫苗，為國家、世界、個人預防盡一份自己的努力。

人民網報導，鍾南山說，接種疫苗是一種非常好的實現真正的群體免疫的方法。中國接種疫苗的比例較低，必須跟上形勢，和世界其他國家一樣，爭取盡快能達到70％-80％的接種率。

鍾南山希望大家一起努力，盡快接種疫苗，為國家、世界，也為個人預防新冠盡一份自己的努力。

(中時 )