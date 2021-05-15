五月正值金針花盛放季節，花壇虎山巖金針花海綻放得金黃耀眼，吸引滿山人潮，日前爆發疫情後，廟方加強宣導戴口罩，進行人潮管制並量體溫，眼見全國疫情升溫，怕人流引爆疫情，虎山巖管理委員會今天緊急宣布，「配合政府防疫措施金針花區暫時禁止進入；請各位遊客不要擅自進入賞花步道。不便之處請見諒！將視6月8日疫情情形再行針酌開放與否」。

虎山巖廟表示，日前配合政府防疫措施，入口處實施量體溫、實名制、要求配戴口罩等。金針賞花區是不收取任何費用，讓民眾賞花；並以單行道管制人數並廣播全程戴上口罩。由於屬於私人土地空間，只能夠勸導民眾遵循政府防疫措施保持社交規範距離，沒辦法強制民眾配合。希望政府機關能協助支援執行公權力，來勸導、取締、開罰不予配合的民眾。

由於天氣炎熱，在5分多土地山坡上，廟方在平常日是以機動巡查方式，管委會表示，這幾天人數不多，沒群聚在一起，雖沒抵觸政府二級防疫措施，但鑒於疫情升溫，暫時禁止進入。

(中時 )