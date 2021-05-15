今年國中教育會考社會科考了觸碰綠蠵龜涉及違法及台灣雲豹出現地點等題目，試題生活化。國中老師解析，社會科有約一半是圖表題，而且許多是跨學科（地理、歷史、公民）統整的題型，評量考生整合知識及解讀圖表資訊的能力。

新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，今年社會科試題，皆為4選1的選擇題，第1～55題為單題，第56～63題為題組題，合計63題。其中，圖表題型題有32題，占比超過50％。題目難易適中，考生只要掌握學科核心理念，就能作答。

賈生玲說，今年社會科試題相當重視圖表資料運用，評量學生轉譯圖表資料的能力。譬如第19題以台灣目前4個國家風景區（花東縱谷、東部海岸、澎湖及雲嘉南濱海國家風景區）在其範圍內設置的北回歸線標誌進行命題，評量學生是否能從表中設置地點的經緯度判斷，何者位於雲嘉南濱海國家風景區範圍內？

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷表示，社會科試題取材跨學科，考生要具有多元社會學科知識的能力，才能因應。譬如第59題，要考生從所提供的選文中，判斷受訪者目擊台灣雲豹的地點，並推論整個地點應為哪些原住民族的主要分布地區。這題考地理和歷史的整合知識。

社會科題目也與時事新聞相連結。新北市福營國中公民老師卓旻寧舉例，第43題以潛水客在網路分享自己潛水過程中觸碰綠蠵龜的影片，因涉嫌違反《野生動物保育法》，可能面臨有期徒刑的處罰為例，評量學生能否判斷不服判決結果的權利救濟程序。

今年社會科試題也結合重大議題，譬如第20題，印度與法國於2015年宣布推動國際太陽能聯盟，計畫讓121個擁有豐富太陽能資源的國家加入，提供資金協助成員國發展乾淨且負擔得起的太陽能發電為命題，評量學生是否能從選項中判斷出121個國家最不可能位於那個地區？

(中時 )