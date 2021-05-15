網傳嘉市3人確診是假消息！市府籲民眾勿轉傳避免觸法 12:592021/05/15 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市政府今天澄清網傳假有人確診是假消息，呼籲民眾勿轉傳避免觸法。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網傳嘉義市有3名確診案例，且足跡遍佈文化路、垂楊商城、民族路、秀泰影城、仁愛路等，嘉義市政府今天澄清這是假消息，民眾請勿轉傳避免觸法。 嘉義市衛生局指出，疫情升溫，發現網路傳出不實訊息，並於社群、LINE傳播，造成恐慌，提醒民眾確診足跡與防疫資訊由指揮中心公布，網路謠言不可輕信，市民朋友勿驚慌、需查證，若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。 新冠肺炎進入社區感染！追獅王足跡 疫調當辦刑案 高雄女確診惹議！醫讚1舉動降低傷害 網戰翻 (中時 ) #假消息 #網傳 #民眾 #轉傳 #觸法 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土確診爆增29例 歐陽靖舉日本現狀曝「台灣防疫有成」 10:302021/05/15 娛樂 疫情炸了全民恐慌 醫護粉專籲「做好這4件事」有效防疫 13:032021/05/15 生活 土城某社區傳確診個案 里長怨：主委看到人被帶走才得知 09:442021/05/15 生活 新北某專科學校傳學生確診 網PO公告怒「為何不全校停課」 09:372021/05/15 生活 陳柯拍板 萬華不封區和平不封院 04:102021/05/15 焦點要聞 新北某專科學校傳確診 全校緊急停課兩周 09:342021/05/15 生活 被誤認成獅子哥 男冤喊「是去另一間茶室」：還沒採檢 08:192021/05/15 社會 疫情多頭燒 三級警戒更近了 04:102021/05/15 財經要聞 屏東誤認確診廣發訊息 小黃司機送辦 04:102021/05/15 地方新聞 和平醫院22醫護送隔離 同事打氣 04:102021/05/15 焦點要聞 網傳化學兵消毒劑非常毒 蔡英文：錯誤訊息非常不應該 09:402021/05/15 政治 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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