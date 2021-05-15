網傳嘉義市有3名確診案例，且足跡遍佈文化路、垂楊商城、民族路、秀泰影城、仁愛路等，嘉義市政府今天澄清這是假消息，民眾請勿轉傳避免觸法。

嘉義市衛生局指出，疫情升溫，發現網路傳出不實訊息，並於社群、LINE傳播，造成恐慌，提醒民眾確診足跡與防疫資訊由指揮中心公布，網路謠言不可輕信，市民朋友勿驚慌、需查證，若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。

(中時 )