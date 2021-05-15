新冠肺炎疫情持續升溫，本土確診驚爆逾180例，行政院宣布防疫升級、雙北三級警戒。南投縣政府為保護縣民健康安全所需15日上午宣布，全縣夜市和8大營業和各類休閒場所，應自即日起停止營業至中央政策決定開放時間；其他類營業場所及公共場域應建立實聯制等加強防疫，並落實「用餐實聯制」，非特定對象併桌共餐需維持適當區隔或使用隔板。

南投縣政府指出，南投縣的夜市、8大營業和各類休閒娛樂場所、一般營業場所和餐飲業等配合中央防疫政策需求，調整因應如下：全縣夜市和8大營業和各類休閒場所，應自即日起停止營業至中央政策決定開放時間：如歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所及其他類似場所等。

縣府表示，其他類的營業場所及公共場域，應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩／使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規畫等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。

南投縣政府強調，另全縣的餐飲業應鼓勵外帶使用，並應落實「用餐實聯制」、環境應定期清潔／消毒，從業人員應佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔或使用隔板。

(中時 )