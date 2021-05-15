國內本土COVID-19病例連環爆，行政院院長蘇貞昌在今（15日）上午召開記者會宣布，今天新增180例本土病例，衛福部長陳時中緊急宣布，台北、新北從今天起至5月28日實施三級警戒，不少雙北民眾聽到消息後，紛紛湧入賣場超市搶購，人潮大爆滿，美女律師李怡貞稍早就在臉書發文：「根本沒有社交距離」，最後她直接回家了。

雙北即日起至28日，提升疫情警戒至第三級，消息一出，許多民眾都湧入傳統市場、超市和賣場，搶購民生必需品，一度出現擠爆情況，美女律師李怡貞稍早就在臉書發文，表示附近的超市整個爆滿「排隊人潮繞店一大圈根本沒有社交距離，放棄群聚，打道回府」。

李怡貞發文引發網友討論，不少人都留言認同「我也是這麼覺得，人潮眾多，快躲回家吧」、「對。我家這的全聯也是，結帳區一堆人群聚結帳...」、「這時候去真的很危險。千萬不要前往」、「網購比較適合您首選」。

搶購民眾排隊排到超市門口。（圖／讀者提供）

同時，姚元浩則發文呼籲大家要冷靜「請幫忙照顧身邊老人家，他們去賣場買不到東西，很擔心，不要在存貨，我們用不到那麼多」，文末並標記「#您先買我OK」。

而今天一口氣暴增180例本土病例，也讓男星「從從」唐從聖不禁在臉書發文感嘆：「看到人數衝到180，寧願是我血壓飆到180」，最後並呼籲民眾要一起加油。

(中時新聞網)