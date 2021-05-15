全台疫情大爆炸，行政院長蘇貞昌與指揮官陳時中15日記者會上宣布，昨天再增180例本土確診，同時雙北地區將升至第三級防疫警戒；據此，醫療粉專立刻發文，喊話民眾現在務必，外出全程戴口罩、遵守聚會限制、做好手部清潔以及下在台灣社交距離App，就很有機會避開染疫風險。

醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」在本土確診暴增180例消息曝光後，立刻發文，直指社區的防衛戰已經開打，請大家全副武裝備戰，並要把心態調整為，陌生人都是可能感染者，所有未消毒的平面都可能被病毒感染。並需要做到以下幾件事：

一、出全程配戴口罩

二、停止室內五人、戶外十人以上聚會。最好是通通不要聚會！

三、沒事不要出門，出門接觸任何平面，要徹底做好手部清潔

四、立刻下載 「台灣社交距離」APP，下載就是保護自己保護別人

貼文指出，若能有效做到上述幾點，就很有機會能避開染疫風險。同時也提醒，因疫情延燒，全國醫護均面臨大量可能的感染者，請民眾避免在這段時間不必要的就醫，除非狀況嚴重否則別輕易往急診跑。

粉專也直言，靠別人都沒有用，只要堅持原有的防疫習慣，才有辦法保護自己，落實個人防疫，將全民的防疫網打開，並寫下一句「台灣人，加油」！文章曝光後，截至發稿時間已出現4千位民眾留下表情貼，網友也紛紛在留言區刷下一排加油，盼望台灣能共心防堵疫情再擴大。

(中時新聞網)