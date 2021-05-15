疑前女友結新歡 醋男開3槍逃逸後投案

台中市霧峰區四德路某房仲門市4月中旬傳出槍擊案，一名40歲左右的陳姓男子，疑因與房仲公司巫姓業務發生口角衝突後，持改造手槍進入店內朝被害人開3槍後逃逸，幸因火藥量不足，未造成傷害；經台中市霧峰分局全力緝凶，陳男也在日前持涉案槍枝向警方投案，遭警方當場予以逮捕，並隨案解送台中地檢署偵辦中。

陳姓男子日前懷疑前女友跟巫姓男房仲有曖昧，竟持槍到辦公室先對巫男嗆聲，接著拿出改造手槍開槍，此舉驚動在辦公室工作的其他同事，還有人直接表示「不要這樣！」

值得一提的是陳男的改造手槍火藥量不足，子彈射出去後直接掉落，無人受到槍傷，只有巫男耳朵有擦傷；陳男見狀想再開一槍，被一旁的男子阻止，隨即逃出辦公室。

該事發生後，警方獲報即鎖定陳姓嫌疑人全力緝凶，陳嫌自知難逃法網制裁，於持涉案槍枝向警察機關投案時，遭警方當場予以逮捕，警方依殺人未遂及違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

(中時 )