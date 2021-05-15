北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

國內新增180多名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心今早宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，而新北、台北今起防疫警戒升至第3級，停止室內5人、室外10人聚會。專家表示，目前社區多點爆發，熱點恐不只有萬華，可能到處都是。台灣目前已經需要減災，疫調不能再刻花，同時呼籲政府比照北市府做法，在全國廣設採檢站，讓民眾有疑慮就採檢。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，目前社區已經多點爆發，今日新180多名個案，雙北為此升至第3級，顯示現在的熱點可能已經不只有萬華，很可能到處都是。除了北部，中南部也有個案被傳出，建議全國都要廣設採檢站，比照北市府在萬華的做法，民眾有懷疑就儘量篩，且應快篩、PCR併行，只要快篩檢出陽性就先隔離，這是比較快速的作法。

對於此次本土疫情大爆發的原因，黃立民表示，是因為社區過去就已經有潛藏案例，慢慢累積能量所產生，另一原因則是變種病毒導致傳播力變強所致。台灣當前的疫情已經需要減災，疫調不能繼續刻花，做到一定的程度，如匡列完密切接觸者就好，感染源的釐清已不是重點，但應該針對病例，繼續進行病毒序列分析，釐清現在台灣到底有幾隻病毒株正在傳播。

黃立民坦言，現在的社區比醫院還危險，民眾一定要非常小心，醫院現在最怕的是帶有病毒的病人入院後沒有及時被發現，進而引爆院內感染。病人不是只會從急診進來，也會從門診進來，急診醫師的裝備規格較高，門診也可考慮是否提升裝備，但最關鍵的是，收治病人住院時，不能漏掉確診個案，有疑慮就一定要採檢。

(中時 )