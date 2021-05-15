新冠肺炎本土新增180病例，陽明交大緊急更新防疫通報，教職員眷屬若有當事人陪同可入校，但不可進入館舍，所有社團實體活動皆須改為線上辦理，關閉全校室內體育場館，全面停止校內各式體育競賽，交通車陽明光復線停駛，交大校區17日前完成分艙分流辦公計畫。

由於疫情急速升溫，陽明交大校方針對防疫措施做出更新。眷屬進出校園若有教職員生陪同進入校園，室外將不管制，但眷屬仍不可進入館舍，無教職員生陪同則比照校外人士勸離。

自17日起，所有社團實體活動皆須改為線上辦理，課外活動組管理的活動場地也自17日起不開放借用，課活組呼籲為降低感染風險，非必要請勿進入社團辦公室，亦須避免群聚活動，並關閉全校室內體育場館，含游泳池、健身房，全面停止校內各式體育競賽。

交通車方面陽明光復線停駛，但校區短程接駁車如可實聯制、執行證件查驗、全程佩戴口罩、量測體溫，可維持營運。公車或其他大眾交通運輸禁止進入各校園。

日前陽明交大早已已宣布所有課程全面遠距授課，取代實體操作。實驗室由各實驗室主持人應規畫分艙分流計畫，並於17日完成回報系所主管。行政辦公方面，陽明校區即日起啟動分艙含遠距辦公分流辦公計畫，交大校區則由各級行政主管在17日前完成分艙分流辦公計畫。校方也提醒學生們注意自身防疫。

(中時 )