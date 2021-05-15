雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

國內本土疫情激增，新北市長侯友宜今天上午在中央宣布雙北升級三級警戒前於林口區「全台物流股份有限公司（全家便利商店關係企業）」視察民生及防疫物資，他強調目前物資供應比平常約多2、3倍，都非常充分，呼籲民眾不要恐慌、平常心，只要減少沒必要的外出集會，配合相關防疫措施。

侯友宜上午前往物流中心視察，新北市議員蔡淑君到場關心，侯友宜強調，目前賣場、超商、超市等場所內各項民生用品貨源充足，如果貨架上物品數量較少，是因為短時間民眾購買量較大，業者還來不及補貨，隨後店內後勤均會立即上架補滿。

面對新北市某專科學校今爆出確診個案，侯友宜表示，該案家住在台北市，涉及跨縣市，目前仍疫調當中，會盡速把疫調做完再公布。

北市政府昨正式宣布關閉八大娛樂場所，侯友宜回應，尊重所有首長的作法，新北市3天前就快速採取措施，面對無法管控的人潮聚集，目前488家場域都沒有違規，後續待相關單位稽查。

而新北市土城某社區傳出有1名疑似確診個案，該社區管委會不滿表示，因地方沒有收到中央通知，無法在社區消毒。對此，侯友宜回應，只要出現確診足跡都會派人消毒，此部分以疫調為準。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )