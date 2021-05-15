新北市警戒升至三級，許多民眾湧入賣場搶購民生物資，泡麵、衛生紙陸續被搶光，工作人員緊急補貨，結帳人潮擾滿貨架區。（蔡雯如攝）

新北市警戒升至三級，許多民眾湧入賣場搶購民生物資，泡麵、衛生紙陸續被搶光，工作人員緊急補貨，結帳人潮擾滿貨架區。（蔡雯如攝）

新北市警戒升至三級，許多民眾湧入賣場搶購民生物資，泡麵、衛生紙陸續被搶光，工作人員緊急補貨，結帳人潮擾滿貨架區。（蔡雯如攝）

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

國內疫情激增，台北、新北市警戒升至三級，引起不少民眾恐慌。各大賣場塞滿搶購人潮，但街上餐廳人潮卻是冷清清，家樂福和全聯都擠滿一圈圈的結帳人潮，瘋狂搶購泡麵和民生物資，不過路上店家卻感嘆，今天生意又驟減，一旁雖是會考地點，但截至中午內用人數仍掛蛋。

家樂福土城店11時左右出現搶買潮，結帳人潮繞滿各大貨價區，許多民眾的推車裝滿一箱箱泡麵、衛生紙等民生物資，貨價上葷食泡麵被搶購一空，僅剩素食等零星商品，就連水、白米也被掃光。由於搶購人潮太多，有民眾抱怨，大量人潮湧入，人潮控管不佳，恐會引起另一波群聚。家樂福土城店表示，搶購潮與去年疫情剛爆發的狀況一樣，目前民生物資的量能吃緊，若人潮持續不減，恐有短缺的狀況；目前人流仍在盡力控管，採實聯制登記進入，有不少民眾反應人潮管控的問題，目前總公司已在擬定策略，限制總管人數，以免室內擠入過多人潮。不過，相較於賣場人潮暴增的狀況，路邊店家生意卻是兩樣情。

位在新北高工旁的商店街店家感嘆，今日是會考時期，往年中午店內肯定爆滿，近期疫情升溫後生意已掉5成，今天宣布消息後雪上加霜，會考日也沒有客人進入購買，店面冷清清，不過考量店租、員工生計，並不會選擇關店，目前靠外送訂單苦撐。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )