行政院記者會宣布雙北疫情升至第三級警戒，民進黨發言人顏若芳表示，民進黨全黨一致，全力配合防疫指揮中心宣布的防疫指引。除了日前已經暫緩相關實體活動外，也要求所有黨公職減少或是避免跑攤。

顏若芳強調，面對嚴峻的疫情考驗，也希望全體國人共體時艱，嚴格遵守防疫指引，做好防疫措施，一起度過這個非常時期。

顏若芳表示，針對雙北升級第三集警戒，民進黨黨中央也會配合防疫指引進行配套措施，辦公場域將會落實人流管制、戴口罩、保持社交距離。同時也會要求黨工同仁落實個人及工作場所衛生管理，相關分流上班與視訊會議的配套機制配合執行。

顏若芳說，台灣疫情雖然面臨挑戰，但台灣各項醫療與民生物資仍然充裕，也呼籲國人不用緊張、勿搶購。同時，社群平台上各種錯假訊息泛濫頻率大增，再次提醒民眾，在收到任何資訊時都要記得「停、看、聽」，一切以衛福部防疫指揮中心的訊息為主。

她說，包括每日CDC下午2點召開的記者會，以及防疫指揮中心的社群平台，以獲取正確的訊息。民進黨也會持續透過新聞稿、圖卡、影片積極協助澄清，確保大家都能夠接受到正確資訊。也呼籲民眾可向指揮中心檢舉錯假訊息，避免影響防疫工作。

顏若芳表示，台灣過去一年團結抗疫，成功的控制疫情。面臨疫情關鍵時刻，防疫不分藍綠、黨派，全民團結一致，共同配合疫情指揮中心的防疫指引，齊心守住疫情防線。

(中時 )