雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

疫情更加嚴峻，雙北進入第三級警戒，愛買在昨宣布新竹以北9家門市實施入賣場實聯制後，今（15日）稍早緊急啟動全台15門市入賣場都需要執行實聯制，預計傍晚前陸續完成。消費者進賣場前須填寫個人資料和聯絡方式，或用手機掃描QRCODE填寫資料。

此外，今起全台15家分店執行防疫關鍵性商品限購，包含酒精、口罩、衛生紙等用品每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。

(中時 )