【三級警戒】加強戒備！ 愛買全面實聯 防疫、民生物資限購 13:132021/05/15 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 【三級警戒】加強戒備！ 愛買全面實聯 防疫、民生物資限購 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空 訂閱影音： 中時新聞網 疫情更加嚴峻，雙北進入第三級警戒，愛買在昨宣布新竹以北9家門市實施入賣場實聯制後，今（15日）稍早緊急啟動全台15門市入賣場都需要執行實聯制，預計傍晚前陸續完成。消費者進賣場前須填寫個人資料和聯絡方式，或用手機掃描QRCODE填寫資料。 此外，今起全台15家分店執行防疫關鍵性商品限購，包含酒精、口罩、衛生紙等用品每人限購1件；水、泡麵、罐頭等民生物資每人限購3件。 民眾搶爆賣場 經濟部：米、泡麵、衛生紙每人限購2份 馬祖退房潮 堅守防疫零確診 (中時 ) #限購 #賣場 #15 #愛買 #民生物資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 外送工會籲外送員列疫苗優先施打名單 13:402021/05/15 生活 疫情急遽升溫 總統指示指揮中心下午與各縣市視訊會議 13:352021/05/15 政治 【三級警戒】家樂福板橋店被民眾塞爆！ 賣場直接半降鐵門不給進 13:402021/05/15 生活 foodpanda生鮮被搶到當機 Uber Eats大台北區推無接觸送餐 13:532021/05/15 生活 國內疫情升溫 屏東進入準三級警戒 15:022021/05/15 生活 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 【三級警戒】防雙北物資狂搶購 家樂福限購民生物資 11:512021/05/15 生活 【三級警戒】賣場吃用物資快搶光 民眾改超商掃泡麵 13:402021/05/15 生活 【三級警戒】圖輯／雙北民眾狂湧賣場全亂了 天龍人生活變這樣 15:552021/05/15 生活 搶購人潮擠爆超市 美女律師嘆：根本沒有社交距離 13:012021/05/15 娛樂 雙北民眾瘋搶食物 名醫曝2東西沒人買 13:302021/05/15 生活 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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