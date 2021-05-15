【三級警戒】家樂福板橋店被民眾塞爆！ 賣場直接半降鐵門不給進

雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

中央疫情指揮中心指揮官陳時中上午宣布台北市、新北市進入三級警戒，雙北民眾人心惶惶，擔心下一步就是封城，紛紛趕往大賣場補充民生物資，以新北市板橋區的家樂福大賣場為例，宣布三級警戒才1個多小時，中午採買民眾就已爆滿，入口處管制進入，引起部分民眾不滿。

現場客服人員表示，這幾天人潮本來就比較多，但今天上午10時許宣布雙北進入三級警戒後，人潮明顯瞬間暴增，都是搶購泡麵、白米、罐頭、衛生紙等民生物資。

不僅如此，在中午12時，賣場更時直接將入口鐵門降下一半，現場人員在入口處宣布，因賣場內走道已經擠滿人，所以暫時管制進入。由於賣場實施實聯制，必須填寫資料才能進入，本就已有排隊人龍，有民眾不滿久候，又被告知管制進入，當場發飆，賣場人員不斷道歉安撫。

賣場宣布暫時管制進入後，不少排隊民眾決定離開，吳先生說，現在不知道要等多久才能進去，進去後也不一定買得到想買的東西，所以他決定趕到其他賣場試試運氣。

(中時 )