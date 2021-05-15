台南市警方14日深夜與15日凌晨與台南市衛生局長許以霖（白衣者）、經發局長陳凱凌（右二）聯合稽查全市多家8大行業。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

全台疫情案例爆增，台南市警察局、經發局與衛生局14日晚間發動聯合稽查全市8大行業，235家業者有51家未落實「實聯制」登記，業者面臨開罰與全台8大業者暫停營業，有合法登記8大的業者無奈表示，要禁就該全禁，不要有非法小店仍私下營業，成為疫情破口。

台灣15日新冠肺炎疫情案例暴增近200例震驚社會，8大業者成為最新開刀對象，全台8大業者被勒令暫停營業，台南市14日晚間連夜稽查全市235家8大業者，包括網咖、電子遊戲場、小吃部、複合式釣蝦場、按摩養生館等易近距離接觸之場所，竟有51家業者根本不甩實聯制規定，遭聯合稽查小組開單。

台南市警局長坐鎮台南市警2分局開會，台南市衛生局長許以霖、經發局長陳凱凌都到店家視察，違規店家都將依照傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。

面對全台8大業者暫時停業，台南市有合法登記為舞廳的業者無奈表示，只要收到政府公文就會配合停業。曾姓業者表示，去年因為疫情停業1個月，損失超過百萬，這行業又無補助，店內舞廳小姐還化整為零，流失到其他小吃部，今年要禁就該全禁，否則不公平，若8大行業小姐流竄地下化，同樣造成疫情破口。

全台疫情進入2、3級警戒中，處於社會最前線的警察防護裝備受關注，台南市4000多名警員中，僅包含台南市警局長方仰寧在內的49人施打過AZ疫苗，不少警員擔心執勤受感染的危險性。

(中時 )