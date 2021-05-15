全面配合中央抗疫 開南大學啟動遠距線上教學 13:222021/05/15 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 開南大學。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開南大學15日臨時公告，啟動遠距線上教學，為維護開南全校師生的安全與健康，於5月17日至5月23日開始實施遠距線上教學演練，演練期間學生以在遠距執行連線上課為原則。 另開南大學表示，詳細資訊公告已公告學校網站，並依照中央防疫指揮做滾動式調整，該校教職員工皆可獲得資訊。 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 (中時 ) #遠距 #開南大學 #線上教學 #啟動 #即時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北某專科學校傳確診 全校緊急停課兩周 09:342021/05/15 生活 嘉縣加強管控措施 查訪醫療院所 04:102021/05/15 地方新聞 新北某專科學校傳學生確診 網PO公告怒「為何不全校停課」 09:372021/05/15 生活 疫情再起 藝文團體哀號重演去年惡夢 04:102021/05/15 藝文副刊 史上首次 故宮、動物園閉門防疫 04:102021/05/15 焦點要聞 台中巧聖仙師廟最遠最久遶境 因疫喊卡 04:102021/05/15 地方新聞 疫情拉警報 企業大手筆全額補助員工接種疫苗 12:102021/05/15 生活 補513破網 經部擬設電網改善小組 04:102021/05/15 財經要聞 溫昇豪靠鞋墊裝高 秀導一招打回原形 04:102021/05/15 娛樂新聞 朝陽科大宣布 5月17日至23日啟動遠距教學 13:372021/05/15 生活 亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 13:452021/05/15 生活 生活熱門新聞 【三級警戒】疫情連環爆 陳其邁：高雄進入準三級 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 4天激增65本土 一縣市破功！最新確診地圖曝光 - 生活 直播》重災區！台北爆89人染疫 新北增75人確診 - 生活 高雄確診女曾回蘆洲過母親節「搭普悠瑪又轉捷運」 緊急匡列245人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。