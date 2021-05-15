開南大學15日臨時公告，啟動遠距線上教學，為維護開南全校師生的安全與健康，於5月17日至5月23日開始實施遠距線上教學演練，演練期間學生以在遠距執行連線上課為原則。

另開南大學表示，詳細資訊公告已公告學校網站，並依照中央防疫指揮做滾動式調整，該校教職員工皆可獲得資訊。

(中時 )