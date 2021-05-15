中興大學今宣布：停止校內活動 17日至6月8日遠距教學 13:182021/05/15 中時 陳淑芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中興大學宣布：停止校內活動，5月17日至6月8日期間實施遠距教學。（資料照片／陳淑芬台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應疫情升高，中興大學今天宣布 5月17日至6月8日所有課程實施遠距教學。此外，今天15日起至6月8日期間停止校內活動，包括體育課及競賽等活動。 興大表示，防疫措施依中央流行疫情指揮中心公告，進行即時應變配套調整。 亞洲大學宣布：5月17日至30日全面線上教學 朝陽科大宣布 5月17日至23日啟動遠距教學 (中時 ) #活動 #6月8日 #中興大學 #校內 #17 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東海大學宣布 5月17日至30日全面線上教學 11:362021/05/15 生活 龍華科大宣布：即日起至6月8日遠距教學 13:352021/05/15 生活 《櫃買市場》櫃買中心24日起公債發行前交易期間延長 15:242021/05/15 財經 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 14:252021/05/15 生活 台灣蘋果日報5月18日停刊 04:102021/05/15 財經焦點 明新科大防疫升級採遠距教學 暫停開放校園及圖書館 10:322021/05/15 生活 【三級警戒】萬華區28家麻將協會 15日全數停業 14:292021/05/15 生活 單日暴增180例！唐綺陽：水逆發威未來1個月是關鍵 14:292021/05/15 運勢 亞洲疫情緊繃 日、星防疫升級 04:102021/05/15 財經要聞 衛武營閉館消毒 17日重新開館 04:102021/05/15 地方新聞 全台防疫動起來 多地八大場所暫停營業 多所大學啟動遠距教學 科技業展開分流部署 04:102021/05/15 財經要聞 生活熱門新聞 台中電子廠男員工確診 公布足跡遍及東海商圈 - 生活 彰化單日確診暴增6例 鹿港老街空無一人 - 生活 中市本土零確診破蛋？出現1例確診者 衛生局下午3：10急開記者會 - 生活 台北升三級關鍵 萬華快篩爆大量確診 陽性率高達10％ - 生活 彰化暴增6確診 1家5口母親節聚餐和刮痧業者全染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。