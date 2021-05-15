因應疫情升高，中興大學今天宣布 5月17日至6月8日所有課程實施遠距教學。此外，今天15日起至6月8日期間停止校內活動，包括體育課及競賽等活動。

興大表示，防疫措施依中央流行疫情指揮中心公告，進行即時應變配套調整。

(中時 )