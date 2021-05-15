雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稍早證實，今新增180例本土個案，台北市和新北市升級成「第三級警戒」，讓不少民眾嚇歪湧入各大賣場和超商搶購民生用品，對此，婦產科名醫施景中今發文笑虧，架上東西幾乎被掃空，但三色豆和部分泡麵仍乏人問津，代表雙北人雖恐慌，但還沒失去理智。

政府宣布雙北防疫警戒提升為第三級後，全聯、家樂福和超商爆發搶購潮，結帳的排隊人潮排到店家外面，要想成功結帳至少需要等待1-2個小時。

施景中今在臉書分享，全聯、超市瞬間擠爆，為免群聚感染，大家還是別去吧！不過，女兒傳給我別人分享的照片，只見貨架上的東西幾乎被掃空，但三色豆和某些泡麵仍舊沒人買，「代表雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

貼文吸引1.2萬人狂讚，不少網友留言表示，「貨架上的三色豆還是沒人買，還有某些泡麵，危難的時候台灣人還是有味蕾的堅持，這個很台灣人」、「保持理智的雙北市民」、「對病毒的恐懼還沒大過團膳的記憶」、「突然大量人潮，超市員工覺得害怕極了」、「三色豆會在世界末日救命餐出現」。

(中時新聞網)