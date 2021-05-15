行政院宣布5月15日至28日，提升雙北疫情警戒標準至第3級，交通部長王國材今日上午邀集路、海、空、雙鐵及觀光等單位召開2次應變會議，拍板雙北地區交通場站內禁止飲食、加強消毒，國家風景區遊客服務中心及觀光遊樂園全部關閉。

交通部表示，雙北的陸、空交通場站，包括台鐵（五堵、汐止、汐科、南港、松山、台北、萬華、板橋、浮洲、樹林、南樹林、山佳、鶯歌、四腳亭、瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪、貢寮、福隆、平溪支線各站及海科館線各站）、高鐵（南港、台北、板橋）、國道客運（南港、台北、市府、板橋轉運站）與松山機場。

各車站付費候車區及松山機場航空站內候機室禁止飲食，場站內餐飲區應採實聯制，鼓勵外帶。各站每小時清潔消毒1次，每天收班後深度清潔消毒。配合彈性上班，雙北台鐵區間車及捷運進行人流管制，分散尖峰人流。

國家風景區部分，東北角及北觀風景區於雙北區域內遊客服務空間關閉。雙北觀光遊樂園有雲仙樂園及野柳海洋世界，也先暫時關閉。

在雙北地區營運的計程車，應落實全程戴口罩及禁止飲食，每趟載客完畢應立即清潔消毒1次，每日收班進行深度清潔消毒。

(中時 )