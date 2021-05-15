新冠疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌指出，昨(14)日一天本土病例增180例，讓不少民眾相當恐慌。今(15)日一名男網友經過北市象山公園，看到公園裡有20多名長輩在做早操，而且都未戴上口罩，讓他直呼非常危險。

一名身為護理人員的男網友在臉書《信義區三兩事》表示，今(15)日早上經過象山公園，發現有20幾名長輩，在廣場涼亭周圍做早操，彼此之間雖然站得很開，做好社交距離防護，但仔細一看會發現，他們每個人都未戴上口罩，讓原PO傻眼地說，「沒半個人戴口罩，也都散布在各個通道」。

原PO不禁感慨，如今台灣正值疫情緊繃時期，醫護人員穿上防護衣抗戰，其實也很害怕自己染疫，只希望別讓台灣淪陷。文章曝光後，不少網友回應，「老年人若患新冠肺炎是易重症族群，拜託大家真的要跟自己家中長輩溝通，請他們出門在外戴好口罩，勤洗手」、「菜市場才是真正令人反感的地方，老人出沒最多，但也是最不聽話的一群」、「不戴口罩還不是最恐怖的，有些長輩會隨地吐痰」。

由於疫情越來越嚴重，網友也在《信義區三兩事》分享類似事件，表示「昨天經過松隆路附近時，也是蠻多人沒有做個人防護，雖然我不太想當口罩警察，但現在應該是前所未有危險的狀態，應該要做好自主防護吧」、「我昨天還在松德路看到一個阿伯，咳嗽特地把口罩扯開咳」、「公車也有人沒戴，還一直猛講電話」、「在門診上班，一堆病患或家屬進診間立馬脫口罩，提醒他戴，不是被瞪就是被罵，這甚麼道理」。

(中時新聞網)